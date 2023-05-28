28 мая, 15:35
Сборные по футболу

Футболиста "Зенита" Малкома вызвали в сборную Бразилии на товарищеские матчи

17 июня бразильцы сыграют против сборной Гвинеи, 20 июня - против команды Сенегала

ТАСС, 28 мая. Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Малком включен в состав сборной Бразилии на товарищеские матчи против команд Гвинеи и Сенегала. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

17 июня бразильцы сыграют против сборной Гвинеи в Барселоне, 20 июня - против команды Сенегала в Лиссабоне.

Малком ранее не вызывался в основную сборную Бразилии, он провел 14 матчей за молодежную команду (игроки до 20 лет), 5 - за сборную до 23 лет и 6 - за олимпийскую сборную, в составе которой выиграл золото Игр в Токио.

24 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство бразильским игрокам "Зенита" Малкому и Клаудиньо. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Малком играет за "Зенит" с 2019 года. На счету нападающего 23 гола в 27 матчах Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) текущего сезона, он занимает первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Бразилец также сделал семь голевых передач в нынешнем сезоне РПЛ. 

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