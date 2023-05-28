28 мая, 15:49
Летние олимпийские виды спорта

Олимпийская чемпионка Никитина верит, что критерии МОК не расколют сборную по фехтованию

Ранее Международная федерация фехтования одобрила нейтральный статус только 17 российским спортсменам, последовав рекомендациям МОК

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Избирательное предоставление нейтрального статуса российским фехтовальщикам не способно внести раскол в сборную России. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала олимпийская чемпионка Ольга Никитина после победы в командном турнире на "Московской сабле".

Международная федерация фехтования (FIE) одобрила нейтральный статус только 17 российским спортсменам, в список не вошел ни один призер Олимпийских игр в Токио, на которых россияне завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль.

"Я слежу [за темой допуска], очень скучаю по международным соревнованиям, конечно, хочется фехтовать на них. Надо, наверное, у допущенных спрашивать, но мы одна команда", - ответила Никитина на вопрос о ее отношении к получившим нейтральный статус спортсменам.

Никитина в командном турнире "Московской сабли" в решающем поединке сумела одолеть двукратную олимпийскую чемпионку Яну Егорян, у которой было преимущество в несколько ударов. "С Олимпиадой ничего не сравнится, но уровень очень высокий, накал очень высокий, - поделилась она мнением о победе. - Эмоции зашкаливали, это было что-то на уровне чемпионата Европы или чемпионата мира".

"Мы с Яной знаем друг друга, знаем, кто что делает, от этого не особо легче, потому что и противник знает, кто что делает, здесь 50 на 50. Мы были в разных ситуациях, раньше тоже отыгрывали столько ударов, но сейчас я вообще не думаю о разнице - просто выхожу фехтовать", - добавила она.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. FIE последовала рекомендации, поэтому нейтральный статус не получили российские фехтовальщики, представляющие ЦСКА и "Динамо". 

Теги:
Летние олимпийские виды спортаНикитина, Ольга Алексеевна
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