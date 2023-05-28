Олимпийская чемпионка Никитина верит, что критерии МОК не расколют сборную по фехтованию

Ранее Международная федерация фехтования одобрила нейтральный статус только 17 российским спортсменам, последовав рекомендациям МОК

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Избирательное предоставление нейтрального статуса российским фехтовальщикам не способно внести раскол в сборную России. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала олимпийская чемпионка Ольга Никитина после победы в командном турнире на "Московской сабле".

Международная федерация фехтования (FIE) одобрила нейтральный статус только 17 российским спортсменам, в список не вошел ни один призер Олимпийских игр в Токио, на которых россияне завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль.

"Я слежу [за темой допуска], очень скучаю по международным соревнованиям, конечно, хочется фехтовать на них. Надо, наверное, у допущенных спрашивать, но мы одна команда", - ответила Никитина на вопрос о ее отношении к получившим нейтральный статус спортсменам.

Никитина в командном турнире "Московской сабли" в решающем поединке сумела одолеть двукратную олимпийскую чемпионку Яну Егорян, у которой было преимущество в несколько ударов. "С Олимпиадой ничего не сравнится, но уровень очень высокий, накал очень высокий, - поделилась она мнением о победе. - Эмоции зашкаливали, это было что-то на уровне чемпионата Европы или чемпионата мира".

"Мы с Яной знаем друг друга, знаем, кто что делает, от этого не особо легче, потому что и противник знает, кто что делает, здесь 50 на 50. Мы были в разных ситуациях, раньше тоже отыгрывали столько ударов, но сейчас я вообще не думаю о разнице - просто выхожу фехтовать", - добавила она.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. FIE последовала рекомендации, поэтому нейтральный статус не получили российские фехтовальщики, представляющие ЦСКА и "Динамо".