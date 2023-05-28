Бувач продолжит работать в футбольном клубе "Динамо"

По словам члена совета директоров "Динамо" Дмитрия Гафина, у боснийского специалиста большой кредит доверия

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Заместитель генерального директора по спорту "Динамо" Желько Бувач продолжит работать в московском футбольном клубе. Об этом в воскресенье журналистам сообщил член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

"Динамо" в матче 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграло "Локомотиву" со счетом 2:4. Бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице.

"Желько Бувач продолжит работать в "Динамо". У него большой кредит доверия", - сказал Гафин.

После отставки Славиши Йокановича исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" был назначен Павел Алпатов. "Новый тренер будет креатурой клуба. По поводу ответственности - ее будет нести совет директоров", - отметил Гафин.

В заключительном туре чемпионата России "Динамо" 3 июня на выезде сыграет с "Оренбургом".