Капитан "Динамо" Фомин назвал неудовлетворительными результаты команды в сезоне

"Динамо" в матче 29-го тура РПЛ проиграло "Локомотиву" со счетом 2:4

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" показал неудовлетворительные результаты в текущем сезоне. Такое мнение в воскресенье журналистам высказал капитан "Динамо" Даниил Фомин.

"Динамо" в матче 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграло "Локомотиву" со счетом 2:4. Бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице.

"Конечно, неудовлетворительно. Все всё понимают, но сегодня, например, на поле не было равнодушных, все выкладывались. Все понимают, какой клуб представляют. Сейчас нет смысла опускать руки, нужно работать, собраться и двигаться вперед", - сказал Фомин.

В заключительном туре чемпионата России "Динамо" 3 июня на выезде сыграет с "Оренбургом".