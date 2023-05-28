Фехтовальщица Смирнова не будет использовать нейтральный статус без одобрения команды

Анна Смирнова вошла в число 17 российских спортсменов, которым Международная федерация фехтования одобрила нейтральный статус

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российская фехтовальщица Анна Смирнова не будет пользоваться предоставленным ей международной федерацией нейтральным статусом, если так решит сборная страны и руководство национальной федерации. Об этом спортсменка рассказала в воскресенье ТАСС во время турнира "Московская сабля".

Смирнова вошла в число 17 российских спортсменов, которым Международная федерация фехтования (FIE) одобрила нейтральный статус. В список не вошли призеры Олимпийских игр в Токио, на которых россияне завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль.

"Это решают тренеры и руководство, - сказала Смирнова о нейтральном статусе. - Я готова к любому решению - и если не поедем, и если поедем. Я фехтую ради фехтования. Думаю, руководство примет правильное решение".

"Конкретно в команде возможную поездку на международные соревнования мы не обсуждаем. Но мы наготове - если нам скажут, что нужно поехать, мы поедем, то есть мы готовимся к тому, чтобы поехать, если будет такая возможность", - отметила она.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. FIE последовала рекомендации, поэтому нейтральный статус не получили российские фехтовальщики, представляющие ЦСКА и "Динамо".