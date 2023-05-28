Галактионов считает, что Дзюба дает игре "Локомотива" больше вариативности

По мнению главного тренера команды, нападающий обладает высоким мастерством

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Нападающий Артем Дзюба обладает огромным мастерством и дает большую вариативность в действиях московскому "Локомотиву". Такое мнение журналистам в воскресенье высказал главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов.

"Локомотив" в гостях победил "Динамо" со счетом 4:2 в матче 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). В четверг "Локомотив" объявил о подписании нового контракта с Дзюбой. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.

"Мы выглядели сегодня сильнее, чем в прошлой игре ("Локомотив" 20 мая обыграл "Факел" со счетом 1:0 - прим. ТАСС). Наличие в составе такого игрока с топ-качествами, как у Дзюбы, добавляет вариативности в игре любой команды. Когда есть легкий и быстрый игрок, это одна структура игры, а когда тяжелый игрок - другая. Он очень опытный габаритный игрок, обладающий огромным мастерством. Он делает очень много полезного для нашей команды", - сказал Галактионов.

Также Галактионов оценил, что болельщики скандировали его имя, а не только имя бывшего тренера "Локомотива" Юрия Семина. "Я, честно говоря, не слышал, что скандировали трибуны, и хочу сказать, что абсолютно неправильно нас сравнивать, Юрий Палыч - легенда, он столько трофеев выиграл с командой. Но ощущения приятные, потому что мы выиграли и идем дальше", - отметил специалист.

"Локомотив" набрал 42 очка и располагается на 9-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре турнира железнодорожники 3 июня примут столичное "Торпедо".