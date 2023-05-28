Футболист "Динамо" Смолов считает, что в российском футболе ухудшилось судейство

"Динамо" за тур до окончания чемпионата России занимает седьмое место в турнирной таблице

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Футболист московского "Динамо" Федор Смолов ощущает ухудшение качества судейства в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом Смолов рассказал журналистам в воскресенье.

"Не хочется как-то категорично высказываться, но ощущение, что ухудшилось судейство, есть. Очень часто прибегают к услугам VAR (видеоассистент рефери - прим. ТАСС), очень много пауз, какой-то рваный ритм получается, игру прерывают на пустом месте, при каждом угловом. Мне вот это больше не нравится. Судьи тоже люди, все ошибаются, мне кажется, что если снизить градус давления и внимания на них, предоставить им возможность ошибаться, при этом после туров не наезжать и не вызывать на полиграф, может, они раскрепостятся, станут судить лучше, то есть тут и человеческий фактор имеет место", - считает Смолов.

"Но при этом, смотря европейские чемпионаты, ты понимаешь, что на VAR уходит 10 секунд, главного судью лишний раз не трогают. А у нас каждый угловой. Вас сидит четыре человека за камерами, чтобы разобраться, стоит ли останавливать или нет", - добавил нападающий "Динамо".

"Динамо" за тур до окончания чемпионата занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. В последнем туре бело-голубые на выезде сыграют с "Оренбургом".