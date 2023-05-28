Футболист "Динамо" Смолов высказался о продолжении карьеры в сборной России

По словам нападающего, его карьера в национальной команде, скорее всего, завершилась

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Федор Смолов считает правильным решение главного тренера национальной команды Валерия Карпина вызывать на сборы молодых игроков, но если будет нужно, он с удовольствием приедет в ее расположение. Об этом Смолов рассказал журналистам в воскресенье.

"Моя карьера в сборной скорее завершилась, чем нет. Мы разговаривали с Валерием Георгиевичем Карпиным, когда объявили о том, что будут товарищеские матчи, поговорили, друг друга услышали, нашли взаимопонимание. Ну а какой смысл сейчас? Если через два года я буду ходить, меня вызовут, я поеду с удовольствием", - сказал Смолов.

"Я не буду говорить, что завершил карьеру в сборной. На данный момент в нынешних реалиях я полностью согласен и поддерживаю решение главного тренера вызывать молодых ребят и наигрывать их на будущее", - добавил футболист.

Смолову 33 года, в нынешнем сезоне он провел 31 матч в разных турнирах, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. В составе сборной России он провел 45 встреч, в которых отметился 15 голами и четырьмя голевыми передачами. В 2018 году Смолов стал участником домашнего для российской команды чемпионата мира, на котором сборная дошла до четвертьфинала.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине. В связи с этим сборная России не смогла принять участие в матчах плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года, а также пропускает квалификацию к европейскому первенству 2024 года.