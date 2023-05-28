Футбольные клубы "Черноморец" и "Ленинградец" досрочно оформили выход в Первую лигу

"Черноморец" обыграл новокубанский "Биолог" в матче 30-го тура группы 1 со счетом 3:0, "Ленинградец" в матче 32-го тура группы 2 разгромил владимирское "Торпедо" (4:0)

ТАСС, 28 мая. Новороссийский футбольный клуб "Черноморец" и "Ленинградец" из Ленинградской области одержали победы в матчах Второй лиги и обеспечили участие в Мелбет - Первой лиге в сезоне-2023/24. Встречи прошли в воскресенье.

"Черноморец" обыграл новокубанский "Биолог" в матче 30-го тура группы 1 со счетом 3:0. "Ленинградец" в матче 32-го тура группы 2 разгромил владимирское "Торпедо" (4:0).

В турнирной таблице группы 1 Второй лиги "Черноморец" занимает первое место с 69 очками, "Биолог" идет шестым с 47 очками. Ближайшим преследователем новороссийской команды являлся волгоградский "Ротор", после этого результата "Черноморец" стал недосягаемым для всех команд группы и за тур до конца гарантировал повышение в классе.

"Ленинградец" занимает первое место в турнирной таблице группы 2 Второй лиги с 46 очками. Команда опережает идущий вторым костромской "Спартак" на 8 очков. За два тура до конца "Ленинградец" обеспечил выход в Первую лигу.

"Черноморец" выступит во втором по силе дивизионе чемпионата России впервые с сезона-2011/12. В 1995-2001 и в 2003 годах новороссийский клуб играл в высшем дивизионе. "Ленинградец" был основан в 2018 году и все пять сезонов провел в третьем по силе дивизионе чемпионата России.

Во Второй лиге команды разделены на четыре группы. Победители каждой из групп выходят в Первую лигу. 21 мая "Тюмень" стала первым клубом, вышедшим в Первую лигу в текущем сезоне, 28 мая выход во второй по силе российский дивизион также оформил саратовский "Сокол". Из Первой лиги вылетают четыре команды, на данный момент два клуба потеряли шансы на сохранение места в дивизионе: "Краснодар 2" и ульяновская "Волга".