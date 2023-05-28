Футболист Смолов заявил, что готов завершить карьеру в "Динамо"

По словам нападающего, в его случае переезд в зарубежный клуб маловероятен

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Нападающий Федор Смолов готов завершить карьеру в московском футбольном клубе "Динамо". Об этом Смолов заявил журналистам в воскресенье.

27 апреля генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров сообщил ТАСС, что клуб находится в диалоге со Смоловым по продлению контракта. 12 января 2022 года Смолов подписал контракт с "Динамо" на 1,5 года с возможностью продления на сезон.

"Зимой не было переговоров турецкого клуба с "Динамо", я не знаю, как клуб бы себя повел, потому что у меня был действующий контракт, - сказал Смолов. - Предложение было, я отказался, но не факт, что все бы срослось. Почему решил отказаться? Не знаю, поговорил с [выступающим в Турции] Сашей Епуряну, поговорил с ребятами, которые были в Турции, притом что тренер много и часто звонил. Это был "Истанбул", мне звонил [главный тренер] Эмре, мы с ним знакомы со времен "Фенербахче", он меня звал в свое время. Это было зимой, плюс там были катаклизмы, возможно, покажется странным, но энергетически что-то подсказало, что не лучший вариант для меня. Плюс в "Динамо" мне комфортно, классная команда, плюс мы закончили осеннюю часть на четвертом месте".

"Если быть реалистом, то в моем случае маловероятно уезжать за границу, нужно понимать потенциальные предложения, то есть Турция - от "Истанбула" я отказался, с "Галатасараем" не получилось, то есть это будут середняки. Тут нужно думать, но в "Динамо" классный проект. Есть ли готовность завершить карьеру в "Динамо"? Честно скажу, что готовность такая есть, было бы супер", - добавил Смолов.

Смолову 33 года, в текущем сезоне нападающий провел за "Динамо" 31 матч во всех турнирах, забив 12 голов и отдав 6 результативных передач.