Генменеджер "Ак Барса" заявил, что не считает приглашение Знарка ошибкой

Специалист покинул пост главного тренера казанского клуба по ходу сезона-2022/23

ТАСС, 28 мая. Назначение на должность главного тренера казанского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" Олега Знарка не было ошибкой. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в воскресенье высказал генеральный менеджер "Ак Барса" Марат Валиуллин.

Знарок возглавил "Ак Барс" 1 июля 2022 года, контракт со специалистом был рассчитан на один год. 2 декабря Знарок покинул пост главного тренера казанского клуба.

"Если бы за три года был бы определенный результат. Мы за три года... Пандемия была. Серебро взяли. Не было плей-офф. Вылетели в первом раунде и взяли бронзовые медали. Это не то, к чему мы стремимся. И все это прекрасно понимали. На ошибках учатся. Из-за этого я считаю, что приглашение Олега не было ошибкой", - сказал Валиуллин.

27 декабря 2022 года Зинэтула Билялетдинов в третий раз был назначен на пост главного тренера "Ак Барса", соглашение было рассчитано до окончания сезона-2022/23. Под его руководством команда заняла первое место в таблице Восточной конференции. "Ак Барс" дошел до финала плей-офф КХЛ, в котором уступил ЦСКА со счетом 3-4.