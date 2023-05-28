Команды Streeteight и Winstrike Team вышли в полуфинал по Standoff 2 на фиджитал-играх

Шестые фиджитал-игры проходят в Казани

ТАСС, 28 мая. Российские команды Streeteight и Winstrike Team в воскресенье вышли в полуфинал этапа фиджитал-игр в дисциплине Standoff 2. Соревнования проходят в Казани.

Во втором туре группового этапа команда Winstrike Team обыграла Saints со счетом 2:0. Streeteight с таким же счетом переиграла Death or Glory. В других матчах Bullet Force со счетом 2:0 обыграла бразильскую команду Inco Gaming, а Revial Gaming оказалась сильнее Team Coyotes (2:0). В плей-офф за право сыграть в полуфинале встретятся Saints и Revial Gaming, а также Death or Glory и Bullet Force.

На турнире по мобильной игре Standoff 2 во время группового этапа игроки выступают только в цифровом этапе. Командам, которые пройдут в плей-офф, предстоит выявить сильнейшего как в цифровом этапе, играя в Standoff 2, так и в физическом (лазертаг). Победитель определяется по сумме набранных очков на двух этапах.

Фиджитал-игры проходят в шестой раз. В программу турнира, который завершится 7 июня, также вошли соревнования по компьютерным играм Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) и Warface. Первый турнир прошел с 21 по 23 сентября, участники выявляли сильнейших в фиджитал-футболе, фиджитал-баскетболе, Beat Saber, гонках дронов. Второй турнир состоялся 24 ноября - 10 декабря (фиджитал-гонки, фиджитал-единоборства, фиджитал-хоккей), третий - 5-11 февраля (Speedrun, MLBB, Dota 2, Warface, CS:GO, лазертаг), четвертый - 9-10 марта (фиджитал-гонки), пятый - 16-19 мая (фиджитал-футбол).

Фиджитал-игры проводятся в преддверии "Игр будущего". Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.

В ноябре 2022 года начала свою работу Всероссийская федерация фиджитал-спорта. Ее филиалы работают в 43 регионах. Президентом организации является олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.