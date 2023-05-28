"Лестер" вылетел из Английской премьер-лиги спустя 7 лет после чемпионства

По итогам сезона высший дивизион также покинули "Лидс" и "Саутгемптон"

ТАСС, 28 мая. Футбольный клуб "Лестер" покинул высший дивизион чемпионата Англии по футболу через 7 лет после завоевания золотых медалей первенства. Все встречи заключительного, 38-го тура чемпионата прошли в воскресенье.

"Саутгемптон" стал первой командой в сезоне, которая вылетела во второй по силе английский дивизион, об этом стало известно 14 мая после домашнего поражения команды от "Фулхэма" в матче 36-го тура. Всего в 38 матчах "Саутгемптон" набрал 25 очков.

В последнем туре за выживание боролись "Лидс", "Лестер" и "Эвертон". "Лидс" дома уступил "Тоттенхэму" со счетом 1:4, "Лестер" на своем поле обыграл "Вест Хэм" (2:1), "Эвертон" одержал домашнюю победу над "Борнмутом" (1:0). По итогам сезона "Эвертон" набрал 36 очков и сохранил место в премьер-лиге, заняв 17-е место. "Лестер" занял 18-е место с 34 очками, "Лидс" завершил сезон на 19-й позиции с 31 очком, обе команды покинули высший дивизион. По итогам сезона-2013/14 "Лестер" вышел в АПЛ, в сезоне-2015/16 команда стала чемпионом Англии.

В субботу завершился сезон во втором по силе дивизионе чемпионата Англии. Победителем чемпионата в сезоне-2022/23 стал "Бёрнли", второе место занял "Шеффилд Юнайтед", третьей командой, заработавшей повышение, стал "Лутон".

Чемпионом Англии в третий раз подряд стал "Манчестер Сити", второе место занял "Арсенал", третье - "Манчестер Юнайтед", четвертое - "Ньюкасл", все четыре команды в следующем сезоне сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов. "Ньюкасл" попал в первую четверку впервые с сезона-2002/03.

Выход в Лигу Европы обеспечили "Ливерпуль" (5-е место) и "Брайтон" (6), который ранее никогда не играл в еврокубках. Седьмое место, дающее право сыграть в Лиге конференции, заняла "Астон Вилла". "Тоттенхэм" занял восьмое место, команда не примет участия в еврокубках впервые с сезона-2009/10.

Индивидуальные достижения

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забил 36 мячей в сезоне чемпионата Англии, он установил абсолютный рекорд по голам за один сезон в Английской премьер-лиге. По 34 гола было у Энди Коула ("Ньюкасл", сезон-1993/94) и Алана Ширера ("Блэкберн", сезон-1994/95). Тогда чемпионат Англии состоял из 42 туров. В нынешнем формате, когда в премьер-лиге проводится 38 туров, рекордсменом был египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, который 32 раза поразил ворота соперников в сезоне-2017/18.

Холанд получил награды лучшему игроку и лучшему молодому игроку сезона премьер-лиги, став первым футболистом, которому это удалось в одном сезоне. Лучшим ассистентом чемпионата стал бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, он сделал 16 результативных передач.