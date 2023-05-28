"Ростов" прервал серию из трех поражений в РПЛ, обыграв "Ахмат"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая. /ТАСС/. "Ростов" со счетом 3:2 обыграл грозненский "Ахмат" в матче 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Егор Голенков (6-я и 11-я минуты) и Данила Прохин (72). У проигравших отличились Гамид Агаларов (32) и Владислав Карапузов (40). На 68-й минуте за две желтые карточки с поля был удален игрок "Ахмата" Артем Тимофеев.
"Ростов" прервал серию из трех поражений и четырех матчей без побед. Команда Валерия Карпина набрала 53 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. Ростовчане на одно очко отстают от занимающего третью строчку "Спартак" и на два - от ЦСКА, идущего вторым. В заключительном туре "Ростов" на выезде сыграет с ЦСКА, "Спартак" в гостях встретится с "Крыльями Советов".
"Ахмат" прервал серию из трех побед. Команда из Грозного с 49 очками занимает пятое место в турнирной таблице и потеряла шансы на попадание в первую тройку. В заключительном туре "Ахмат" примет "Краснодар".
Все матчи 30-го тура пройдут 3 июня и начнутся в 17:00 мск.
1
"Зенит"
29
20
7
2
67
73
20
53
2
ЦСКА
29
16
7
6
55
52
26
26
3
"Спартак"
29
15
9
5
54
60
37
23
4
"Ростов"
29
15
8
6
53
47
40
7
5
"Ахмат"
29
15
4
10
49
49
37
12
6
"Краснодар"
29
13
8
8
47
60
44
16
7
"Динамо"
29
13
6
10
45
49
42
7
8
"Оренбург"
29
13
4
12
43
55
55
0
9
"Локомотив"
29
12
6
11
42
51
45
6
10
"Сочи"
29
11
5
13
38
37
53
-16
11
"Урал"
29
9
6
14
33
32
45
-13
12
"Факел"
29
6
12
11
29
36
47
-11
13
"Крылья Советов"
29
7
8
14
29
31
45
-14
14
"Пари НН"
29
7
6
16
27
31
50
-19
15
"Химки"
29
4
6
19
18
25
65
-40
16
"Торпедо"
29
3
4
22
13
21
58
-37