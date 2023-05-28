28 мая, 17:55
Футбол в России

"Ростов" прервал серию из трех поражений в РПЛ, обыграв "Ахмат"

Встреча завершилась со счетом 3:2

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая. /ТАСС/. "Ростов" со счетом 3:2 обыграл грозненский "Ахмат" в матче 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Егор Голенков (6-я и 11-я минуты) и Данила Прохин (72). У проигравших отличились Гамид Агаларов (32) и Владислав Карапузов (40). На 68-й минуте за две желтые карточки с поля был удален игрок "Ахмата" Артем Тимофеев.

"Ростов" прервал серию из трех поражений и четырех матчей без побед. Команда Валерия Карпина набрала 53 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. Ростовчане на одно очко отстают от занимающего третью строчку "Спартак" и на два - от ЦСКА, идущего вторым. В заключительном туре "Ростов" на выезде сыграет с ЦСКА, "Спартак" в гостях встретится с "Крыльями Советов".

"Ахмат" прервал серию из трех побед. Команда из Грозного с 49 очками занимает пятое место в турнирной таблице и потеряла шансы на попадание в первую тройку. В заключительном туре "Ахмат" примет "Краснодар".

Все матчи 30-го тура пройдут 3 июня и начнутся в 17:00 мск.

Чемпионат России по футболу сезона-2022/23

1

"Зенит"

29

20

7

2

67

73

20

53

2

ЦСКА

29

16

7

6

55

52

26

26

3

"Спартак"

29

15

9

5

54

60

37

23

4

"Ростов"

29

15

8

6

53

47

40

7

5

"Ахмат"

29

15

4

10

49

49

37

12

6

"Краснодар"

29

13

8

8

47

60

44

16

7

"Динамо"

29

13

6

10

45

49

42

7

8

"Оренбург"

29

13

4

12

43

55

55

0

9

"Локомотив"

29

12

6

11

42

51

45

6

10

"Сочи"

29

11

5

13

38

37

53

-16

11

"Урал"

29

9

6

14

33

32

45

-13

12

"Факел"

29

6

12

11

29

36

47

-11

13

"Крылья Советов"

29

7

8

14

29

31

45

-14

14

"Пари НН"

29

7

6

16

27

31

50

-19

15

"Химки"

29

4

6

19

18

25

65

-40

16

"Торпедо"

29

3

4

22

13

21

58

-37

  

Теги:
Российский футбол
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