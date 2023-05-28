"Ростов" прервал серию из трех поражений в РПЛ, обыграв "Ахмат"

Встреча завершилась со счетом 3:2

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая. /ТАСС/. "Ростов" со счетом 3:2 обыграл грозненский "Ахмат" в матче 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Егор Голенков (6-я и 11-я минуты) и Данила Прохин (72). У проигравших отличились Гамид Агаларов (32) и Владислав Карапузов (40). На 68-й минуте за две желтые карточки с поля был удален игрок "Ахмата" Артем Тимофеев.

"Ростов" прервал серию из трех поражений и четырех матчей без побед. Команда Валерия Карпина набрала 53 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. Ростовчане на одно очко отстают от занимающего третью строчку "Спартак" и на два - от ЦСКА, идущего вторым. В заключительном туре "Ростов" на выезде сыграет с ЦСКА, "Спартак" в гостях встретится с "Крыльями Советов".

"Ахмат" прервал серию из трех побед. Команда из Грозного с 49 очками занимает пятое место в турнирной таблице и потеряла шансы на попадание в первую тройку. В заключительном туре "Ахмат" примет "Краснодар".

Все матчи 30-го тура пройдут 3 июня и начнутся в 17:00 мск.