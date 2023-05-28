Тарпищев назвал рабочей победу Хачанова в первом круге Roland Garros

Президент Федерации тенниса России отметил, что спортсмен долго входил в игру в матче против француза Констана Лестьена

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Карен Хачанов одержал рабочую победу над французом Констаном Лестьеном в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3. Во втором круге Хачанов встретится с представителем Молдавии Раду Алботом.

"Хачанов одержал рабочую победу, в первых кругах сложно врабатываться. Покрытие новое, не то, что было в прошлом году - ему непривычно. Противник был для него неизведанный, поэтому он долго перестраивался, надо было терпеть. В целом я был спокоен, он должен был выиграть, молодец, что смог одержать волевую победу", - сказал Тарпищев.

Открытый чемпионат Франции является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующим победителем является испанец Рафаэль Надаль, рекордсмен по количеству побед на турнире (14 титулов) пропускает текущие соревнования из-за травмы. Из россиян в соревновании побеждал Евгений Кафельников (1996).