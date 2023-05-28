Тарпищев считает, что матч против Дьере был тяжелым для теннисиста Рублева

В первом круге Roland Garros Андрей Рублев в четырех сетах обыграл Ласло Дьере

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев испытывал трудности в связи с низкой скоростью корта в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) против серба Ласло Дьере. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Рублева.

"Рублева в первом матче "колбасило". Медленные корты - приходилось терпеть. Но это свойственно турнирам Большого шлема - на пик формы надо выходить постепенно. Андрей молодец, что справился", - сказал Тарпищев.

Рублев дважды (2020, 2022) выходил в четвертьфинал Roland Garros. В текущем сезоне он уже выиграл один титул на грунтовом покрытии: в апреле Рублев победил на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов серии "Мастерс" в Монте-Карло.