Самсонова отдала один гейм американке Волынец в матче Roland Garros

Россиянка выиграла матч первого круга со счетом 6:0, 6:1

ТАСС, 28 мая. Российская теннисистка Людмила Самсонова в воскресенье обыграла американку Кэти Волынец в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

Встреча закончилась со счетом 6:0, 6:1 в пользу Самсоновой, которая посеяна на турнире под 15-м номером. В следующем круге россиянка встретится с победительницей матча между соотечественницей Анастасией Павлюченковой и представительницей Чехии Линдой Фрухвиртовой.

Самсоновой 24 года, на ее счету 4 титула на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2021) и Открытого чемпионата США (2022). В составе сборной России Самсонова в 2021 году выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Волынец 21 год, она занимает 90-е место в рейтинге WTA. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии в нынешнем году.

Из россиянок в воскресенье во второй круг Roland Garros также вышли Камилла Рахимова и Анастасия Потапова. Первая ракетка России Дарья Касаткина в первом круге сыграет с представительницей Германии Юле Нимайер, встреча пройдет позднее в воскресенье.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Среди россиянок соревнования выигрывали Анастасия Мыскина (2004 год), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).