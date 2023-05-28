Сборная Канады в рекордный 28-й раз стала чемпионом мира по хоккею

В финале канадцы обыграли сборную Германии со счетом 5:2

ТАСС, 28 мая. Сборная Канады со счетом 5:2 обыграла команду Германии в финальном матче чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в воскресенье в финском Тампере.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Сэмюэл Блейс (11-я и 45-я минуты), Лоусон Крауз (38), Тайлер Тоффоли (52) и Скотт Лоутон (59). У проигравших отличились Джон-Джейсон Петерка (8) и Даниэль Фишбух (34).

Ранее в матче за третье место сборная Латвии обыграла команду США в овертайме со счетом 4:3.

Сборная Канады выиграла чемпионат мира в 28-й раз и стала рекордсменом по этому показателю, опередив команды СССР и России, которые совместно завоевали 27 титулов. Сборная СССР становилась чемпионом мира 22 раза, России - 5 раз. Канадские хоккеисты 16 раз выигрывали серебряные медали и 9 - бронзовые.

Сборная Канады не пропускает финалы чемпионатов мира с 2019 года (в 2020-м турнир не проводился из-за пандемии коронавируса). В 2019 и 2022 годах канадцы уступили в решающем матче сборной Финляндии (1:3 и 3:4 в овертайме), в 2021-м они обыграли финнов (3:2 в овертайме). Сборная Германии впервые с 1953 года стала призером чемпионата мира. В 1930 и 1953 годах немцы были серебряными призерами, в 1934-м - бронзовыми.

Чемпионат мира проходил в Тампере и Риге. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце апреля 2022 года принял решение о переносе соревнования в связи с событиями на Украине. Сборные России и Белоруссии из-за санкций IIHF пропускали турнир. Обе национальные команды пропустят чемпионат мира 2024 года, который пройдет с 10 по 26 мая в Чехии.