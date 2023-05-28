Ольховский: Рублев и Хачанов на классе победили своих соперников на Roland Garros

В воскресенье Андрей Рублев победил серба Ласло Дьере, а Хачанов обыграл француза Констана Лестьена

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов одержали тяжелые победы и на классе прошли своих соперников по первому кругу Открытого чемпионата Франции. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

В воскресенье Рублев победил серба Ласло Дьере со счетом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4, а Хачанов обыграл француза Констана Лестьена (3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3).

"Достаточно тяжелые победы, но самое главное, что победили. В пятисетовом формате не так часто случаются сюрпризы. Рублев и Хачанов были явными фаворитами в своих встречах и выиграли на классе. Они показали лучшую готовность, лучшую психологическую устойчивость. В этом и выражается класс, что они могут позволить проиграть сет или два, но все равно потом победить", - сказал Ольховский.

Открытый чемпионат Франции завершится 10 июня.