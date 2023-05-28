"Ак Барс" ведет переговоры о новом контракте с хоккеистом Радуловым

36-летний Радулов в завершившемся сезоне провел в регулярном чемпионате 62 матча и набрал 57 очков

ТАСС, 28 мая. Казанский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" ведет переговоры о новом контракте с двукратным чемпионом мира Александром Радуловым. Об этом "Спорт-Экспрессу" в воскресенье рассказал генеральный менеджер "Ак Барса" Марат Валиуллин.

36-летний Радулов в завершившемся сезоне провел в регулярном чемпионате 62 матча и набрал 57 очков (25 заброшенных шайб + 32 результативные передачи). В плей-офф форвард в 24 играх набрал 19 очков (10+9).

"Они [переговоры] уже идут. Пока проблем нет. Нужно, чтобы все плюсы и минусы сошлись. Вопрос и в сроке, и в деньгах", - сказал Валиуллин.

Генеральный менеджер "Ак Барса" рассказал, что соглашение может быть подписано на один-два года. "Вы же сами видели его тренировки, семь потов с него сходит. Это пример молодым, как нужно разминаться и готовиться, он в своем возрасте так работает, что интереснее многих молодых. Его подход продлевает ему хоккейную жизнь, есть еще потенциал", - отметил Валиуллин.

"Ак Барс" по итогам регулярного чемпионата занял первое место в Восточной конференции. Казанская команда дошла до финала Кубка Гагарина, где со счетом 3-4 в серии проиграла московскому ЦСКА.