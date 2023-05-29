"Ростов" победил, ЦСКА и "Спартак" потеряли очки. Итоги предпоследнего тура РПЛ

Перед заключительным туром армейцы занимают второе место, опережая красно-белых и ростовчан на одно и два очка соответственно

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" в воскресенье дома сыграл вничью с "Пари Нижний Новгород" и не сумел досрочно обеспечить себе медали по итогам сезона-2022/23 Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). В последнем туре за второе и третье места будут бороться ЦСКА, "Спартак" и "Ростов".

Матч между "Спартаком" и "Пари НН", который прошел на "Открытие Банк - Арене", завершился со счетом 0:0. Красно-белые не смогли обойти идущий на втором месте ЦСКА, ранее сыгравший вничью с "Краснодаром" (0:0). "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка в 29 матчах, на счету ЦСКА 55 очков.

Матч с "Пари НН" пропустил нападающий "Спартака" Александр Соболев, который был дисквалифицирован контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза за непристойный жест в игре предыдущего тура с ЦСКА (2:1) на четыре встречи. Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков после игры с "Пари НН" отметил, что команде не хватило Соболева. "Результат плохой, нужно было брать свои очки. Игра была непростой. Какие санкции к Соболеву? Это внутреннее. Наверное, его не хватило сегодня", - сказал Мележиков журналистам.

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль рассказал журналистам, что верит в Соболева. "После игры с ЦСКА у него была операция, - сказал Абаскаль. - Потом он появился на базе, мы очень серьезно поговорили. Я не подбирал слова, мы говорили честно и открыто, недопустимо пропускать столько матчей из-за дисквалификации. Он вредит не только себе, но и команде, он извинился, мы в него верим".

Капитан "Спартака" Георгий Джикия отметил, что команде не хватило реализации в матче с "Пари НН". "Мы не реализовали свои моменты, хотя были хорошие подходы, хорошие голевые моменты, но реализация подвела, - сказал Джикия журналистам. - Соболев - ключевой и важный игрок "Спартака", поэтому его отсутствие тоже сказалось. Да, были готовы к такому низкому блоку "Нижнего Новгорода". В первом и во втором таймах были моменты, но повторюсь, что сегодня реализация подвела".

В заключительном туре РПЛ "Спартак" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов", а идущий в зоне стыковых матчей "Пари НН" примет досрочные вылетевшие в Мелбет - Первую лигу подмосковные "Химки". Все матчи заключительного тура пройдут 3 июня и начнутся в 17:00 мск.

Расклады

В другом матче дня "Ростов" на своем поле выиграл у грозненского "Ахмата" со счетом 3:2. Забитыми мячами в составе победителей отметились Егор Голенков (6-я и 11-я минуты) и Данила Прохин (72). У проигравших отличились Гамид Агаларов (32) и Владислав Карапузов (40). На 68-й минуте за две желтые карточки с поля был удален игрок "Ахмата" Артем Тимофеев.

"Ростов" благодаря победе приблизился к первой тройке таблицы РПЛ. Команда Валерия Карпина занимает четвертое место, набрав 53 очка. "Ахмат" упустил шанс попасть в тройку, команда располагается на пятой позиции с 49 очками. В следующем туре "Ростов" на выезде сыграет с ЦСКА, "Ахмат" на своем поле примет "Краснодар".

Перед заключительным туром на серебро и бронзу претендуют ЦСКА, "Спартак" и "Ростов". В случае победы армейский клуб займет второе место, при ничьей ЦСКА станет вторым, если "Спартак" не сумеет обыграть "Крылья Советов". ЦСКА станет третьим, если проиграет "Ростову", а "Спартак" уступит в Самаре. Если "Спартак" сравняется с ЦСКА по очкам, то будет выше по результатам личных встреч - в этом сезоне красно-белые выиграли со счетом 2:1 и сыграли вничью (2:2). В последний раз ЦСКА завоевывал медали чемпионата России в сезоне-2017/18, когда стал вторым.

"Спартаку" второе место будет гарантировано в случае победы над "Крыльями Советов" и ничьей в матче ЦСКА - "Ростов". Для бронзовых медалей "Спартаку" достаточно ничьей и поражения "Ростова" в игре с ЦСКА. Если красно-белые и ростовчане сыграют вничью в своих матчах, то команда Валерия Карпина окажется выше благодаря результатам личных встреч. "Ростов" в этом сезоне победил "Спартак" со счетом 4:2 и сыграл вничью (1:1). "Спартак" в последний раз был в тройке лучших чемпионата России в сезоне-2020/21, когда занял второе место.

"Ростову" для завоевания серебряных медалей нужно победить ЦСКА, а также дождаться потери очков "Спартаком". Для бронзовых медалей ростовчан устроит ничья в матче с ЦСКА, а также поражение красно-белых от "Крыльев Советов". Единственный раз "Ростов" был призером чемпионата России в сезоне-2015/16, когда занял второе место.

Результативное дерби в Петровском парке

Также в воскресенье на "ВТБ-Арене" состоялось московское дерби "Динамо" - "Локомотив". Встречу столичных клубов посетили 17 196 зрителей. Железнодорожники одержали выездную победу со счетом 4:2, уступая по ходу встречи 1:2.

При счете 0:0 на 40-й минуте нападающий "Динамо" Федор Смолов, на протяжении четырех сезонов выступавший за "Локомотив", не реализовал пенальти. Команды успели обменяться голами до свистка на перерыв - в компенсированное время счет открыл крайний защитник "Локомотива" Наир Тикнизян, но спустя 3 минуты равенство восстановил Смолов, реализовавший второй 11-метровый. После перерыва бело-голубые вышли вперед благодаря точному удару 21-летнего защитника Сабы Сазонова (55-я минута), для которого этот мяч стал первым в карьере на взрослом уровне. Железнодорожники сумели перевернуть ход встречи, забив три мяча за 25 минут, по разу отличились крайний нападающий Максим Глушенков (63), защитник Максим Ненахов (77) и форвард Вильсон Изидор (88).

"Локомотив" впервые с августа 2019 года обыграл "Динамо", тогда железнодорожники победили со счетом 2:1. Команда Михаила Галактионова продлила серию без поражений в чемпионате России до семи матчей (пять побед, две ничьи). "Динамо" потерпело первое в нынешнем сезоне поражение от московской команды. В предыдущих играх со столичными клубами бело-голубые одержали пять побед при двух ничьих.

После 29 туров "Динамо" с 45 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив", в активе которого 42 очка, занимает девятую строчку. В 30-м туре чемпионата России бело-голубые на выезде сыграют с восьмой командой лиги "Оренбургом" (43 очка) и в случае победы могут помочь железнодорожникам улучшить турнирное положение. Красно-зеленые в случае осечки оренбуржцев и собственной победы над досрочно вылетевшим в Первую лигу московским "Торпедо" могут подняться в верхнюю часть таблицы и завершить сезон на восьмом месте.

"Динамо" развалилось после второго гола "Локомотива"

Матч против "Динамо" стал 400-м в чемпионатах России для нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы. В юбилейном матче форвард не сумел отметиться забитым мячом, но отдал голевую передачу в эпизоде с первым голом. До этого он пропустил два матча, в которых железнодорожники сыграли вничью с самарскими "Крыльями Советов" (1:1) и обыграли воронежский "Факел" (1:0).

"Мы выглядели сегодня сильнее, чем в прошлой игре. Наличие Дзюбы добавляет вариативности в игре команды. Он очень опытный, габаритный игрок, обладающий огромным мастерством", - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов.

Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин после поражения отметил, что на матче была хорошая футбольная атмосфера. "Отрадно, что нам удалось заполнить стадион, хоть и не на максимум, но пришло много людей. К сожалению, не смогли достигнуть результата - показывали хорошую игру, но после второго гола команда развалилась", - сказал он.

Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Павел Алпатов на послематчевой пресс-конференции признал, что после 60-й минуты игра поменялась, но затруднился назвать причины этого. "Не сказал бы, что другие футболисты были менее заряженными, а то, что Федор Смолов проявлял лидерские качества - на то он и Федор Смолов, - отметил специалист. - У меня нет вопросов к футболистам по поводу их отношения к тренировочным занятиям и сегодняшней игре на футбольном поле".

Капитан "Динамо" полузащитник Даниил Фомин, отвечая на вопрос о том, как он мог бы оценить сезон для клуба в год его столетия, признал, что он получился неудовлетворительным. "Когда повели 2:1, надо было сыграть строже, компактнее, но было тяжело физически, где-то "Локомотив" усилился. Они сегодня заслуженно победили, а мы будем работать - у нас впереди еще игра, мы обязаны победить, потому что болельщики приходят нас поддерживать, мы обязаны их отблагодарить", - сказал он.

О других матчах 29-го тура РПЛ

Параллельно с матчем "Динамо" - "Локомотив" состоялась встреча 13-й и 12-й команд РПЛ - "Факела" и "Крыльев Советов". Воронежцы на своем поле одержали победу со счетом 2:1 и обошли самарцев - теперь в активе команд 30 и 29 очков соответственно. Благодаря этому результату "Факел", играющий в высшем дивизионе российского футбола впервые с 2001 года, за тур до завершения чемпионата располагается в зоне сохранения прописки в РПЛ на сезон-2023/24, а "Крылья Советов" - в зоне стыковых матчей. "Факел" в заключительном туре на выезде сыграет с досрочно оформившим чемпионство петербургским "Зенитом".

29-й тур чемпионата России начался в субботу. В этот день "Химки" дома проиграли екатеринбургскому "Уралу" (0:3), "Торпедо" на своем поле уступило "Оренбургу" (1:3). "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Сочи" (1:1), ЦСКА в гостях в большинстве не смог обыграть "Краснодар" (0:0).