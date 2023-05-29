Тамбиев: уровень чемпионата мира по хоккею из-за отсутствия россиян упал в несколько раз

Победителем турнира стала сборная Канады, которая в финале обыграла германских хоккеистов

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Уровень чемпионата мира по хоккею без участия сборной России упал в несколько раз. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал главный тренер "Адмирала", бывший форвард сборной Латвии Леонид Тамбиев.

"Чемпионат мира, как мне удалось посмотреть, оставил двоякое впечатление. Во-первых, нет сборной России, и уровень турнира упал в несколько раз, - сказал Тамбиев. - Очень мало было звезд из Национальной хоккейной лиги, да и трудно сказать, кто был такой звездой. Было очень много откровенно слабых команд по уровню. Те же чехи, шведы привезли немало игроков из внутреннего чемпионата, у чехов лучшим был 37-летний [Роман] Червенка. Без игроков НХЛ можно бороться, что этот чемпионат и показал".

Мировое первенство в Тампере и Риге завершилось в воскресенье победой сборной Канады, обыгравшей в финале команду Германии со счетом 5:2. Канадцы выиграли турнир в рекордный 28-й раз, опередив по количеству побед сборную СССР/России (27 побед). В 2014-2015 годах, а также в 2018-2019 годах Тамбиев работал в казахстанской "Сарыарке", с которой в 2019 году стал чемпионом Высшей хоккейной лиги (нынешнее название - Всероссийская хоккейная лига).

"Казахстанцы решили главную задачу, оставшись в высшем дивизионе. У тех команд, у которых они могли взять очки, они взяли, - сказал Тамбиев. - Особняком стоит матч со сборной Словакии, у которой они выиграли, что подтверждает невысокий уровень чемпионата мира. Половина состава игроков сборной Казахстана - из чемпионата своей страны, и если Женя Рымарев, немолодой игрок, за турнир набирает шесть очков, это доказывает невысокий уровень мирового первенства. В сборной был ряд молодых игроков, таких как [Батырлан] Муратов, [Максим] Мухометов, которые заявили о себе, смотрелись очень неплохо. Временами нравилась игра [Андрея] Шутова, который подчищал сзади".

Хоккейный бог наказал швейцарцев

Сборная Латвии впервые стала бронзовым призером чемпионата мира, выиграв в матче за третье место у американцев в овертайме (4:3).

"Всех перечислять из этой команды не буду, но кто-то играл у меня в молодежной и юниорской сборной, - отметил Тамбиев. - Из тренеров у меня доброжелательные отношения с Хайрисом Витолиньшем. У команды была очень хорошая физическая готовность, она двигалась очень хорошо, выиграла единоборства. Даже по сегодняшнему матчу они не просаживались в движении, борьбе. Без этого команда могла мало на что рассчитывать, потому что индивидуальный уровень мастерства у игроков невысокий. Витолиньш привил команде очень хорошую организацию игры: она хорошо действовала в обороне и меньшинстве с полной самоотдачей и высокой мотивацией. Не забывайте, что практически все игры они проводили дома, за Латвию болели неистово дома и в Финляндии".

Латвийцы пробились в плей-офф, победив в последнем матче группового этапа швейцарцев, которые играли в том матче без ряда основных хоккеистов. В 1/4 финала сборная Швейцарии уступила немцам.

"Так, как сделала сборная Швейцарии, нельзя было делать, поскольку хоккейный бог за это наказывает, - считает Тамбиев. - Лидеры не отдохнули и проиграли немцам, поэтому нельзя ничего делать искусственно в хоккее, и на месте тренера швейцарской сборной я бы так не делал. Швейцарцы мне очень понравились в ходе предварительного раунда, я считал, что это самая сильная команда по движению, качеству игры, уровню мастерства, туда приехали ребята из НХЛ".