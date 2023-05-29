Всадник Овчаренко не осуждает коллег, отказавшихся от спортивного гражданства РФ

Спортсмен считает, что сменившие гражданство сделали это не из-за "душевных побуждений"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Победитель московского турнира по конкуру BitRiver Cup Евгений Овчаренко с пониманием относится к решению некоторых коллег отказаться от российского спортивного гражданства ради возможности продолжения карьеры. Об этом спортсмен рассказал ТАСС в понедельник.

"Я никого не осуждаю, у всех свои причины, - ответил Овчаренко на вопрос, как он относится к коллегам, которые отказались от российского спортивного гражданства. - Они сделали это не из-за душевных побуждений, к такому шагу спортсменов вынуждает желание продолжать спортивную карьеру. Повторюсь, я никого не буду осуждать, каждый волен делать то, что хочет. У многих российских спортсменов конюшни и лошади находятся за границей, люди там тренируются".

После марта 2022 года, когда был введен запрет на участие российских спортсменов в турнирах под эгидой Международной федерации конного спорта, часть отечественных всадников, в последние годы постоянно проживавших за рубежом, приняла решение представлять другие страны. В условиях санкций, введенных против России, они не имели возможности привезти на родину своих лошадей, чтобы иметь возможность полноценно выступать на национальных турнирах.

С 26 по 28 мая в Москве проходил турнир по конкуру BitRiver Cup с призовым фондом в размере 5 млн рублей и одного биткойна. Обладателем главного приза стал всадник из Краснодарского края Овчаренко, выступавший на гнедом жеребце Корвинус М Z. Второе место заняла москвичка Дарья Самохина (Час Пик), третье - представитель Ханты-Мансийского автономного округа Богдан Васьковский (Диоза Де Лаури Зет).

"Большинство всадников из России, которые прыгают большие барьеры и имеют своих лошадей, пострадали финансово из-за невозможности участвовать в зарубежных турнирах. Лично я не выезжал соревноваться за границу, но когда в России проводились международные турниры с приличным призовым фондом, то принимал в них участие. И финансовая составляющая турнира BitRiver Cup, конечно, очень мотивирует его участников", - добавил собеседник ТАСС.

"Ощущения - самые наилучшие в плане организации и масштаба. На протяжении трех дней у меня не складывался турнир, все время от победы отделяли какие-то мелочи. Но сегодня улыбнулась удача, во время прохождения маршрута я не ориентировался на соперников, был план - пройти первый гит чисто, а второй не только чисто, но и быстро. Все получилось", - заключил Овчаренко.