29 мая, 07:13
Сборные по хоккею

Сборная России сохранила третье место в рейтинге Международной федерации хоккея

Возглавляет рейтинг команда Канады

ТАСС, 29 мая. Сборная России осталась на третьем месте в обновленном рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом в понедельник сообщает пресс-служба организации.

На счету россиян 4 050 очков. Рейтинг возглавила сборная Канады, которая стала победителем завершившегося в воскресенье чемпионата мира, обыграв в финале команду Германии (5:2). В активе канадцев 4 150 очков. На второе место опустилась сборная Финляндии (4 080), уступившая в четвертьфинале мирового первенства канадцам (1:4). Немцы поднялись с девятого на пятое место (3 835). Сборная Латвии, впервые завоевавшая бронзовые медали, переместилась с 11-го на 10-е место (3 610).

Сборная Канады также лидирует в мировом рейтинге среди женских команд (4 250 очков). Команда США, ставшая победителем последнего чемпионата мира, располагается на второй позиции (4 220). Тройку лучших замыкают швейцарки (3 965). Сборная России идет шестом месте с 3 885 очками.

IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Россияне и белорусы получили столько же очков, сколько они заработали после того, как покинули соревнования. 

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