Чесноков поддержал зрителей, освиставших украинку Костюк на Roland Garros

Марта Костюк в воскресенье отказалась пожать руку победившей в двух сетах белоруске Арине Соболенко

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Зрители правильно освистали украинскую теннисистку Марту Костюк за отказ пожать руку белоруске Арине Соболенко после матча первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Такое мнение ТАСС в понедельник высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Я считаю, что трибуны правильно освистали Костюк, они молодцы, - сказал Чесноков. - На мой взгляд, WTA (Женская теннисная ассоциация) должна еще оштрафовать Костюк за неспортивное поведение, это неприемлемо. Соболенко не сделала ей ничего плохого, она просто спортсмен, такой же участник турнира, как и все остальные. Спорт должен быть вне политики".

В воскресенье Соболенко, посеянная на турнире под вторым номером, обыграла Костюк со счетом 6:3, 6:2. После матча зрители освистали Костюк, занимающую 39-е место в мировом рейтинге, за отказ пожать руку сопернице.

Открытый чемпионат Франции является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, призовой фонд соревнований составляет €49,6 млн. Турнир завершится 10 июня.