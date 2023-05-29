29 мая, 07:40
Roland Garros

Тарпищев: сестры Андреевы могут удивить на Roland Garros

Сергей Савостьянов/ ТАСС
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

В первом круге российским теннисисткам будут противостоять американки

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисистки Эрика и Мирра Андреевы могут преподнести сюрприз на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros). Такое мнение ТАСС в понедельник высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Эрика Андреева, попавшая в основную сетку Roland Garros как лаки-лузер, в первом круге сыграет с американкой Эммой Наварро, Мирра Андреева - с ее соотечественницей Элисон Риск.

"Эрика Андреева в первом круге может удивить, как и ее сестра Мирра, - сказал Тарпищев. - В данном возрасте молодежно-юношеский состав опасен тем, что им терять на таких крупных и важных турнирах нечего. Над ними не довлеет результат, могут играть свободно".

18-летняя Эрика Андреева занимает 147-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, 16-летняя Мирра Андреева - 143-е. На счету россиянок нет побед на турнирах под эгидой организации. 

Теги:
Roland GarrosТарпищев, Шамиль Анвярович
© Информационное агентство ТАСС
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