Тарпищев: сестры Андреевы могут удивить на Roland Garros

В первом круге российским теннисисткам будут противостоять американки

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисистки Эрика и Мирра Андреевы могут преподнести сюрприз на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros). Такое мнение ТАСС в понедельник высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Эрика Андреева, попавшая в основную сетку Roland Garros как лаки-лузер, в первом круге сыграет с американкой Эммой Наварро, Мирра Андреева - с ее соотечественницей Элисон Риск.

"Эрика Андреева в первом круге может удивить, как и ее сестра Мирра, - сказал Тарпищев. - В данном возрасте молодежно-юношеский состав опасен тем, что им терять на таких крупных и важных турнирах нечего. Над ними не довлеет результат, могут играть свободно".

18-летняя Эрика Андреева занимает 147-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, 16-летняя Мирра Андреева - 143-е. На счету россиянок нет побед на турнирах под эгидой организации.