В Иркутске возобновят турнир по художественной гимнастике памяти Оксаны Костиной

Соревнования не проводились с 2008 года

ИРКУТСК, 29 мая. /ТАСС/. Турнир по художественной гимнастике памяти семикратной чемпионки мира Оксаны Костиной, трагически погибшей в 1993 году, решено возобновить в Иркутской области. Первый после многолетнего перерыва турнир состоится 1-4 июня в Иркутске, сообщила в понедельник на пресс-конференции директор мероприятия Виктория Рожанская.

"Заявленных гимнасток - 250 человек, - сказала Рожанская. - К нам едут гимнастки из разных городов области, также мы ожидаем спортсменок из Санкт-Петербурга и Якутска. Программа турнира рассчитана на 1-4 июня".

Соревнования будут проходить в Иркутске в спортивном комплексе "Байкал-Арена". Как рассказала заслуженный тренер СССР и России по художественной гимнастике Ольга Буянова, с инициативой проведения турнира выступили родители юных гимнасток, которые занимаются в ее школе.

Гостями мероприятия станут серебряный призер олимпийских игр в Лондоне, воспитанница Буяновой Дарья Дмитриева, а также многократные чемпионки мира и Европы Дина и Арина Аверина.

Костина - семикратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира 1992 года в Брюсселе, заслуженный мастер спорта СССР, неоднократная чемпионка Европы в командном зачете и в отдельных видах многоборья. В 2023 году ей исполнился бы 51 год. Гимнастка погибла в автокатастрофе 11 февраля 1993 года в Подмосковье. Костина была воспитанницей Ольги Буяновой.

Ежегодно с 1994 по 2008 год в Иркутске проводился международный турнир памяти Костиной. В разное время его победительницами были известные гимнастки, в том числе Юлия Барсукова, Ирина Чащина, Ляйсан Утяшева, Зарина Гизикова.