Шишкарев заявил, что "Черноморец" поступательно будет двигаться к РПЛ

В следующем сезоне клуб выступит в Первой лиге

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Новороссийский футбольный клуб "Черноморец" ставит перед собой цель попасть в число участников Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС в понедельник рассказал Сергей Шишкарев, председатель совета директоров группы компаний "Дело", которая является учредителем клуба.

"Черноморец" обеспечил себе участие в Мелбет - Первой лиге в сезоне-2023/24, команда заняла первое место в группе 1 Второй лиги.

"Состав будет серьезно обновлен, - сказал Шишкарев. - Перед командой стоят новые задачи, она будет играть на другом уровне, которому должны соответствовать футболисты".

"Однако костяк останется, по этому вопросу, безусловно, определяющим будет мнение главного тренера команды Константина Зырянова, - добавил он. - Мы не ставим цель задержаться в Первой лиге. Однако и форсировать события при постановке задач не будем, планируем поступательно двигаться к РПЛ".

"Черноморец" выступит во втором по силе дивизионе чемпионата России впервые с сезона-2011/12. В 1995-2001 и в 2003 годах новороссийский клуб играл в высшем дивизионе. В 2000-х годах Шишкарев являлся председателем попечительского совета "Черноморца".