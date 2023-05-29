Россияне Малкин, Кучеров и Капризов вошли в топ-60 выборов на драфтах НХЛ за всю историю

Рейтинг приурочен к юбилейному, 60-му драфту лиги

ТАСС, 29 мая. Российские нападающие Евгений Малкин, Никита Кучеров и Кирилл Капризов вошли в топ-60 выборов на драфтах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю. Первая часть рейтинга (позиции с 51-й по 60-ю) опубликована в понедельник на официальном сайте лиги.

Капризов занял 60-е место. Форвард был выбран под общим 135-м номером "Миннесотой" в 2015 году, за клуб он выступает с лета 2020 года. В составе команды игрок провел 203 матча в регулярных чемпионатах, в которых отметился 114 заброшенными шайбами и 120 голевыми передачами. В сезоне-2021/22 Капризов набрал 108 очков (47 шайб + 61 передача), став рекордсменом клуба по количеству результативных баллов, голов и передач по итогам регулярного чемпионата.

Малкин расположился на 58-й позиции рейтинга, он был выбран "Питтсбургом" под вторым номером в 2004 году, в составе команды выступает на протяжении всей карьеры в НХЛ. Вместе с клубом россиянин трижды выиграл Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). В 2009 году нападающий был признан самым ценным игроком плей-офф, в 2009 и 2012 годах - стал обладателем приза самому результативному игроку регулярного чемпионата, в 2012 году получил награду самому ценному хоккеисту регулярного чемпионата. В составе "Питтсбурга" Малкин провел 1 063 матча в регулярных чемпионатах, забросив 471 шайбу и сделав 758 результативных передач.

Кучеров занял 52-ю позицию в рейтинге, он был выбран "Тампой" под общим 58-м номером на драфте 2011 года. Форвард вместе с клубом дважды стал обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021). В 2019 году Кучеров был удостоин наград самому ценному и результативному игроку по итогам регулярного чемпионата. Всего за "Тампу" россиян принял участие в 644 играх регулярных чемпионатов, в которых набрал 729 (276+453) очков.

Составление данного рейтинга приурочено к юбилейному, 60-му драфту НХЛ, который пройдет в конце июня в Нэшвилле. Составляла рейтинг группа из 13 авторов и редакторов сайта НХЛ. Следующая часть рейтинга будет опубликована 4 июня. Топ-20 объявят 24 июня.