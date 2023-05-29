Янчук считает, что теннисист Хачанов слабо провел первый круг на Roland Garros

Россиянин обыграл француза Констана Лестьена в пяти сетах

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов выглядел неубедительно в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) против француза Констана Лестьена. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

"Карен начинал неубедительно, но это можно списать на то, что он проводит первый матч, надо адаптироваться к корту, влиться в игру, - сказал Янчук. - После двух проигранных сетов Карен пришел в себя, остальные выиграл без вариантов, но там и соперник подсел. Первый круг Карен сыграл слабо, неизвестно, как он будет выглядеть в следующем, но я все же думаю, что дальше ему будет легче, а первые матчи на турнирах Большого шлема у многих проходят тяжело".

Встреча завершилась со счетом 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3 в пользу россиянина. В следующем круге он сыграет против молдаванина Раду Албота.

Открытый чемпионат Франции является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, призовой фонд соревнований составляет €49,6 млн. Турнир завершится 10 июня.