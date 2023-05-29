Слуцкий назвал отвратительным поведение украинской теннисистки Костюк на Roland Garros

Подобные вещи не должны происходить в спортивном мире, считает лидер ЛДПР

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Поведение украинской теннисистки Марты Костюк, которая отказалась пожать руку белоруске Арине Соболенко после матча первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros), выглядит отвратительно. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Roland Garros - один из самых крутых, самых известных теннисных турниров в мире, то, что спортсменка отказалась пожимать руку своей коллеге... У нас были такие ситуации - они всегда отвратительно выглядят, - сказал Слуцкий. - Давайте вспомним Багио, 1978 год, когда [Виктор] Корчной вел себя вызывающе, провокационно, по сути, спровоцировал [Анатолия] Карпова подавать ему руку перед матчем [за мировую шахматную корону]. Здесь же не было провокации. Она не подала руку только потому, что соперница представляет Белоруссию. Подобных вещей в спортивном мире происходить не должно. А те, кто себя так ведут, сегодня и в будущем будут освистаны".

В воскресенье Соболенко, посеянная на турнире под вторым номером, обыграла Костюк со счетом 6:3, 6:2. После матча зрители освистали Костюк, занимающую 39-е место в мировом рейтинге, за отказ пожать руку сопернице.

Открытый чемпионат Франции является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, призовой фонд соревнований составляет €49,6 млн. Турнир завершится 10 июня.