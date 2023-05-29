Тренер российских футболистов подвел итоги выступления на турнире развития УЕФА

Россияне обыграли команду Киргизии со счетом 14:0 в заключительном матче турнира

ВОЛГОГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Выступление юношеской сборной России (игроки до 16 лет) на турнире развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дал тренерскому штабу большую пищу для размышления. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал старший тренер юношеской сборной России Андрей Аксенов.

"Понятно, что игра с белорусами для нас не получилась, если бы в том матче не были бы упущены очки и моменты, то тогда бы турнир для нас неплохо сложился, - сказал Аксенов. - Ребята здесь неплохо себя проявили. Но, наверное, без этой игры не будет дальнейших побед, будем делать выводы. Все-таки победы иногда влюбляют в себя и расслабляют, а поражения делают сильнее. Поэтому будем двигаться от этого, проанализируем все, чтобы в дальнейшем таких ошибок не допускать, постараемся быть сильнее".

"В целом выводы будем делать, когда пройдет некоторое время, еще раз оценим игру наших футболистов, как они проявили себя на турнире не только в игровых, но и в тренировочных моментах. Я думаю, что это хорошая пища для размышления на будущее", - добавил Аксенов.

29 мая сборная России победила команду Киргизии со счетом 14:0 в матче заключительного тура турнира развития УЕФА. Ранее россияне обыграли команду Казахстана (5:0) и уступили белорусам (1:3). Национальная сборная занимает второе место в таблице с шестью очками, столько же баллов в активе белорусов, которые свой заключительный матч проведут позднее в понедельник против команды Казахстана.

Турнир в Волгограде проходит с 24 по 29 мая, в нем принимают участие юношеские мужские и женские сборные. Соревнования частично профинансированы УЕФА.