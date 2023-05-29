Игрок "Локомотива" Ненахов рассказал об изменениях в команде по ходу второй части сезона

Защитник считает, что германские тренеры ставили безобразный футбол

ТАСС, 29 мая. Назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера московского футбольного клуба "Локомотив" в лучшую сторону изменило подход к проведению тренировок и матчей. Об этом "Спорт-Экспрессу" в понедельник рассказал защитник "Локомотива" Максим Ненахов.

"Вторая часть сезона - супер, первая - отвратительно. Ушли немцы, которые, как по мне, строили безобразный футбол, мы и играли безобразно. Сами видели, что не хватало физики, не было сыгранности, плохо играли с мячом, не было комбинаций. У нас не пытались строить какую-то идею, сейчас все наоборот", - сказал Ненахов.

"Пришел хороший тренерский штаб, сейчас любо дорого смотреть, как мы работаем на тренировках, проводим игры. Каждый игрок отлично вписывается в коллектив. Сейчас много комбинаций, много интересных решений. Есть Артем Дзюба [на поле] - играем в один футбол, нет Дзюбы - в другой, есть план Б и не только", - добавил футболист.

В начале октября "Локомотив" объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра, его помощников и спортивного директора Томаса Цорна, а также о назначении нового председателя совета директоров клуба - на смену Александру Плутнику, который принял решение подать в отставку, пришел Юрий Нагорных. В конце первой части сезона московскую команду возглавил главный тренер молодежной сборной России Галактионов.

"Локомотив" занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 42 очка по итогам 29 матчей. На момент назначения Галактионова "Локомотив" располагался на 14-й позиции с 13 очками после 17 игр.