Футболист "Динамо" Сазонов заявил об отсутствии равнодушия к результатам в команде

В последних шести матчах "Динамо" потерпело четыре поражения

ТАСС, 29 мая. Футболисты московского "Динамо" не относятся равнодушно к последним результатам команды и обсуждают между собой возможность их улучшения. Об этом "Спорт-Экспрессу" в понедельник рассказал защитник бело-голубых Саба Сазонов.

"У нас нет равнодушных в команде. Естественно, мы обсуждаем, собираемся в нефутбольное время, обсуждаем, что можем сделать, - сказал Сазонов. - Делаем все возможное, чтобы играть лучше и совершенствоваться, это чисто наша инициатива. Думаю, многие команды это делают, это укрепляет коллектив, многое обсуждаем, делимся, слышим друг друга. Каждый высказывает то, что хочет, спокойно сидим и разговариваем".

В последних шести матчах "Динамо" потерпело четыре поражения.

"Динамо" занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда по итогам 29 матчей имеет на своем счету 45 очков. В заключительном туре национального первенства бело-голубые встретятся на выезде с "Оренбургом" 3 июня.