Россиянка Павлюченкова вышла во второй круг Roland Garros

Российская теннисистка в двух сетах обыграла чешку Линду Фрухвиртову

ТАСС, 29 мая. Россиянка Анастасия Павлюченкова в понедельник обыграла чешку Линду Фрухвиртову в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянки. В следующем матче Павлюченкова сыграет с соотечественницей Людмилой Самсоновой (15-й номер посева).

Павлюченкова выступает на Roland Garros благодаря защищенному рейтингу. В мае прошлого года россиянка досрочно завершила сезон из-за травмы. После восстановления она сыграла лишь на одном турнире Большого шлема - на Открытом чемпионате Австралии в январе, где завершила свое выступление в первом круге после поражения от итальянки Камилы Джорджи.

Павлюченковой 31 год, она занимает 333-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету 12 титулов под эгидой организации. В 2021 году она дошла до финала Roland Garros, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема. В том же году она стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Фрухвиртовой 18 лет, она располагается на 59-й позиции мирового рейтинга. Чешка побеждала на одном турнире WTA. Свой лучший результат на турнирах Большого шлема спортсменка показала на Открытом чемпионата Австралии в 2023 году, дойдя до четвертого раунда.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Среди россиянок соревнования выигрывали Анастасия Мыскина (2004 год), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).