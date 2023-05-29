В Федерации конного спорта РФ заявили о создании рабочей группы с FEI по допуску россиян

Орган должен выработать пути возвращения россиян на международную арену

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Федерация конного спорта России (ФКСР) провела переговоры с Международной федерацией конного спорта (FEI), в ходе которых было принято решение о создании совместной рабочей группы по возвращению россиян на турниры под эгидой FEI. Об этом ТАСС в понедельник сообщил член бюро ФКСР Максим Кретов.

"У нас сохраняются хорошие отношения с Международной федерацией конного спорта, Федерация конного спорта России остается членом FEI, мы продолжаем принимать участие в работе, - заметил Кретов. - К сожалению, вектор в спортивной политике задает сегодня Международный олимпийский комитет. На форуме в Лозанне у нас состоялись переговоры с FEI, было принято решение о создании совместной рабочей группы. Она должна выработать пути возвращения наших спортсменов на международную арену".

"На днях мы ознакомились с официальным письмом Международного олимпийского комитета, направленным в FEI. Теперь в рамках прозвучавших в них рекомендаций рабочая группа должна выработать свои критерии. Я думаю, что таким образом шаг за шагом нам удастся вернуться на международную арену", - заключил собеседник ТАСС.

6 марта 2022 года FEI запретила российским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в международных соревнованиях после получения рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В начале апреля отстранение было продлено.

МОК 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.