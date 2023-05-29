РФС рассмотрит удаление футболиста "Краснодара" Литвинова в матче против ЦСКА

Орган также рассмотрит неподобающее поведение игроков "Ахмата"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление защитника "Краснодара" Вячеслава Литвинова в матче 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

27 мая "Краснодар" дома сыграл вничью с ЦСКА со счетом 0:0. Литвинов был удален на 57-й минуте встречи.

"Рассмотрим выходы за пределы технической зоны главного тренера "Краснодара" Владимира Ивича, главного тренера "Пари НН" Сергея Юрана, задержку выхода команды "Спартак" перед началом второго тайма на две минуты, неподобающее поведение "Ахмата" - семь предупреждений, одно удаление, - сказал Григорьянц. - Также рассмотрим удаление игрока "Краснодара" Вячеслава Литвинова за грубое нарушение правил, он приглашен на заседание".

На прошлом заседании КДК РФС рассматривал высказывания футболиста ЦСКА Виллиана Роши в микст-зоне после матча со "Спартаком" (1:2), однако потребовался перевод слов защитника. "Мы направили запрос по поводу филологического значения слов, сказанных футболистом ЦСКА Виллианом Рошей, - отметил Григорьянц. - Ждем ответа. Если получим до заседания результаты, то рассмотрим, если нет, то на следующем. Все зависит от организации, которая должна отправить ответ на наш запрос".