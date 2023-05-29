Врач Шветский объяснил сумму компенсации в один рубль по иску о защите чести и достоинства

Филипп Шветский подчеркнул, что считает необходимым снять с себя подозрения

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский затребовал компенсацию всего в один рубль за порочащую его честь и достоинство публикацию, где его называют "Доктором Допинг", поскольку для него важнее восстановление репутации. Об этом Шветский сообщил ТАСС в понедельник.

"В указанном материале меня именуют как "Доктор Допинг", тем самым публично обвиняя в преступной деятельности в отсутствие вступившего в законную силу судебного акта, - сказал Шветский. - Я затребовал компенсацию всего в один рубль, поскольку главное для меня - работа, я люблю свою профессию и считаю необходимым снять с себя подозрения, исключив себя из списка подозреваемых по делу Камилы Валиевой. Или же при обратном результате понести соответствующее наказание. Я не могу себе позволить остаться козлом отпущения, не могу работать, роняя тень на своих работодателей и спортсменов, чтобы их могли упрекнуть из-за меня, поэтому необходим открытый диалог - не сокрытие информации и фактов, а поиск истины".

Ранее Шветский сообщил ТАСС, что подал иск в суд Тольятти к изданию "Угол зрения" о защите чести, достоинства и деловой репутации. Шветский являлся врачом сборной России на Олимпиаде в Пекине, во время которой стало известно о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. В связи с этой ситуацией сборной по-прежнему не вручены золотые медали за победу в командном турнире. Издание 10 февраля 2022 года опубликовало материал с наименованием "Врач группы Тутберидзе окажется под подозрением за допинг-скандал с Валиевой".