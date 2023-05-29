В Ханты-Мансийске пройдет шахматный турнир с участием звезд ММА и Федора Емельяненко

Турнир пройдет на призы главы Ханты-Мансийска

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая. /ТАСС/. Шахматный турнир с участием президента Союза ММА России Федора Емельяненко и звезд смешанных единоборств пройдет в Ханты-Мансийске 3 июня. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в отделе по связям с общественностью и СМИ "Юграмегаспорта".

"В ходе чемпионата России по ММА в Ханты-Мансийске 3 июня состоится шахматный турнир, в котором будут соревноваться звезды смешанных единоборств и Федор Емельяненко. Он пройдет на призы главы города Ханты-Мансийска", - сказал собеседник агентства.

Чемпионат России по ММА пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 3 июня.