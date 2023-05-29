Бывший тренер "Тоттенхэма" и ПСЖ Маурисио Почеттино возглавил футбольный клуб "Челси"

Соглашение рассчитано до 2025 года

ТАСС, 29 мая. Аргентинец Маурисио Почеттино стал главным тренером английского футбольного клуба "Челси". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с наставником рассчитано до 2025 года с опцией продления еще на один сезон. Почеттино начнет исполнять свои обязанности с 1 июля.

Исполняющим обязанности главного тренера "Челси" до конца нынешнего сезона был Фрэнк Лэмпард. Англичанина назначили на эту должность 6 апреля после отставки его соотечественника Грэма Поттера.

Последним местом работы Почеттино был французский "Пари Сен-Жермен", который он покинул в июле 2022 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Франции, а также кубок и суперкубок страны. До этого 51-летний специалист тренировал испанский "Эспаньол", английские "Саутгемптон" и "Тоттенхэм".

По итогам сезона "Челси" занял 12-е место в турнирной таблице национального первенства. Розыгрыши Кубка Англии и Кубка английской лиги команда покинула в третьем раунде. В Лиге чемпионов "Челси" дошел до четвертьфинала, где по сумме двух матчей проиграл действующему победителю турнира испанскому "Реалу".