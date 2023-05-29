В футбольном клубе "Пари НН" объяснили отсутствие Глушакова в матче РПЛ со "Спартаком"

Полузащитник не сыграл из-за травмы

ТАСС, 29 мая. Полузащитник футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Денис Глушаков пропустил матч 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака" из-за травмы. Об этом "Спорт-Экспрессу" в понедельник сообщили в пресс-службе нижегородской команды.

"Пари НН" в воскресенье со счетом 0:0 сыграл вничью со "Спартаком" в выездном матче РПЛ.

"Денис Глушаков пропустил матч против "Спартака" из-за травмы", - говорится в заявлении.

Глушаков выступает за "Пари НН" с февраля 2023 года. В составе нижегородской команды 36-летний полузащитник провел 9 матчей, в которых забил 1 гол. С 2013 по 2019 год футболист выступал за "Спартак".

"Пари НН" по итогам 29 матчей занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 27 очков. В заключительном туре нижегородцы сыграют на своем поле против подмосковных "Химок" 3 июня.