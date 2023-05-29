В РФС рассказали о взаимодействии с УЕФА при работе над организацией турниров развития

Ирина Посиренина отметила, что в России готовы проводить соревнования любого уровня

ВОЛГОГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Департамент Российского футбольного союза (РФС) по организации и проведению соревнований общался с представителями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после утверждения турниров развития в Волгограде. Об этом ТАСС в понедельник рассказала директор департамента РФС по организации и проведению соревнований Ирина Посиренина.

"В этом году уже, наверное, вряд ли пройдет турнир развития в России, - сказала Посиренина. - Мы будем заявляться, всегда подаем заявки, чтобы быть в повестке УЕФА, говоря о том, что Россия не закрыта. Мы готовы проводить соревнования любого уровня. Будем заявляться, если дадут возможность, будем проводить".

"Пока рано получать ответ от УЕФА по оценке организации турнира, он только закончился. Как проходила коммуникация РФС и УЕФА? УЕФА отправляет заявочный циркуляр, дальше уже идет операционная работа. Как только УЕФА принимает решение о проведении турнира, мы, как департамент организации проведения соревнований, в рабочем порядке переписываемся с коллегами из УЕФА по турниру. У нас были совместные звонки, естественно, мы готовим разные операционные документы, в которых учтены все моменты: расписание тренировок, расписание матчей, и другие технические и операционные вопросы", - добавила Посиренина.

Турниры развития УЕФА прошли в Волгограде с 24 по 29 мая, в них принимали участие юношеские и юниорские женские сборные до 16 лет. Соревнования частично профинансированы УЕФА.