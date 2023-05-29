В РФС объяснили, почему Волгоград проводил турниры развития УЕФА

В турнирах в городе принимали участие юношеские и женские юниорские сборные до 16 лет

ВОЛГОГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Волгоград имеет хорошую инфраструктуру, а также опыт проведения соревнований разного уровня, поэтому было принято решение провести в городе турниры развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС в понедельник рассказала директор департамента Российского футбольного союза (РФС) по организации и проведению соревнований Ирина Посиренина.

"Нам сложно оценивать организацию турниров, потому что мы являемся их организаторами. Нас оценивают участники соревнований и УЕФА, который дал нам возможность проводить эти турниры, - сказала Посиренина. - Это первые турниры развития УЕФА на территории России, процедурно выглядит так, что УЕФА для определения страны, в которой можно проводить турниры, направляет заявочные циркуляры, чтобы желающие провести соревнования страны подписали их. РФС в прошлом году направил в УЕФА подтверждение о готовности проведения данных турниров, УЕФА подтвердил РФС возможность их провести. Дальше УЕФА направляет во все страны приглашения принять участие в турнирах. Страны, которые подтвердились, приехали играть к нам. В каждом турнире принимали участие четыре команды, а формат такой же, как в мини-турнирах чемпионатов Европы среди юношей и девушек до 17 и до 19 лет".

Турниры развития УЕФА прошли в Волгограде с 24 по 29 мая, в нем принимали участие юношеские и женские юниорские сборные до 16 лет. Соревнования частично профинансированы УЕФА.