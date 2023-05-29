29 мая, 12:56
Сборные по футболу

В РФС считают, что турниры развития УЕФА в Волгограде прошли успешно

Дмитрий Рогулин/ ТАСС
© Дмитрий Рогулин/ ТАСС

Участники соревнований остались довольны организацией турнира, отметила Ирина Посиренина

ВОЛГОГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Турниры развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Волгограде прошли на хорошем организационном уровне. Такое мнение ТАСС в понедельник высказала директор департамента Российского футбольного союза (РФС) по организации и проведению соревнований Ирина Посиренина.

"При проведении всех мероприятий мы всегда стремимся к лучшему, стараемся сделать так, чтобы все участники были довольны, - сказала Посиренина. - Надеемся, что все участники остались довольны, потому что и с погодой повезло, и инфраструктура в Волгограде хорошая. Календарь турнира был сформирован так, чтобы у команд были выходные дни. Совместно с правительством Волгоградской области, за что им благодарны, мы организовали экскурсионную программу для участников турнира, чтобы была возможность познакомиться с историей города, ездили в знаковые места города".

Турниры развития УЕФА проходили в Волгограде с 24 по 29 мая, в них принимали участие юношеские женские и мужские сборные (игроки до 16 лет). Соревнования были частично профинансированы УЕФА. 

© Информационное агентство ТАСС
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