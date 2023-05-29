Россиянин Карацев вышел во второй круг Roland Garros

В следующем круге российский теннисист сыграет с победителем матча между сербом Филипом Крайиновичем и представителем США Фрэнсисом Тиафо

ТАСС, 29 мая. Российский теннисист Аслан Карацев в понедельник обыграл австралийца Алексея Попырина в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1, 6:2 в пользу российского спортсмена. Карацев попал в основную сетку соревнования через квалификацию, в которой последовательно обыграл француза Пьера-Юга Эрбера, доминиканца Ника Хардта и американца Николаса Морено де Альборана. В матче второго круга россиянин сыграет с победителем встречи между сербом Филипом Крайиновичем и представителем США Фрэнсисом Тиафо (12-й номер посева).

Карацеву 29 лет, он занимает 62-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина три титула под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпиаде в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в миксте. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Попырину 23 года, он располагается на 85-м месте в мировом рейтинге, на его счету один титул ATP. На турнирах Большого шлема австралиец не проходил дальше третьего круга.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующим победителем является рекордсмен по количеству побед на турнире (14 титулов) испанец Рафаэль Надаль, который пропускает текущие соревнования из-за травмы. Из россиян Roland Garros выигрывал Евгений Кафельников (1996).