Чернышенко: конкурс "Ты в игре" способствует популяризации спорта в России

Конкурс направлен на выявление и поддержку креативных спортивных инициатив, соответствующих целям федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Всероссийский конкурс спортивных проектов "Ты в игре" способствует популяризации спорта в стране. Об этом в понедельник на церемонии награждения победителей конкурса заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Конкурс набрал обороты, состоялся. У нас серьезная экспертная команда, все номинанты достойны того, чтобы их отметили. Все мы действуем в рамках поручения, который дал нам президент - чтобы к 2030 году 70% активно занимались спортом, такие конкурсы способствуют популяризации спорта. Все проекты, которые победили, внесут вклад в реализацию цели, поставленной нам президентом", - сказал Чернышенко.

Конкурс "Ты в игре" направлен на выявление и поддержку креативных спортивных инициатив, соответствующих целям федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", популяризацию массового спорта и здорового образа жизни, а также вовлечению как можно большего количества людей в регулярные занятия физической культурой и спортом. Первый сезон "Ты в игре" привлек 2 608 заявок, второй - 4 027, третий - 4 601.