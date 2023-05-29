Нобоа рассказал, что рад возвращению "Рубина" в РПЛ

Полузащитник, выступающий за "Сочи", дважды становился чемпионом России в составе казанской команды

ТАСС, 29 мая. Полузащитник футбольного клуба "Сочи" Кристиан Нобоа рад возвращению двукратного чемпиона России казанского "Рубина" в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом Нобоа, проведший за казанский клуб 159 матчей, в понедельник рассказал "Спорт-Экспрессу".

20 мая "Рубин" оформил выход в РПЛ после победы над калининградской "Балтикой" в 32-м туре Мелбет - Первой лиги (1:0). 27 мая "Рубин" обыграл махачкалинское "Динамо" (2:0) и досрочно стал чемпионом второго по силе дивизиона страны.

"Конечно, я очень рад за "Рубин". Рад, что они вернулись в премьер-лигу. Надеюсь, они будут хорошо играть, что позволит им продолжать выступления в РПЛ. Жду ли встречи в следующем сезоне? Да, конечно! Хорошая команда, хороший стадион, красивый город. Дай бог, все будет хорошо!" - сказал Нобоа.

Эквадорец играл за "Рубин" с 2007 по 2011 год, а также возвращался в казанский клуб в 2018-м. За "Рубин" он провел 159 матчей, забил 29 голов и сделал 19 результативных передач. В составе команды он дважды становился чемпионом России (2008, 2009), по разу побеждал в кубке (2012) и суперкубке страны (2010).