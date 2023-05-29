29 мая, 14:12
Фигурное катание

Авербух поставит программы фигуристам Ветлугину и Колесникову

Ветлугину 19 лет, он является бронзовым призером финала Кубка России

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Илья Авербух выступит постановщиком программ к новому сезону для российских фигуристов Матвея Ветлугина, Николая Колесникова и спортивной пары Ильи Княжука и Натальи Хабибуллиной. Об этом он рассказал ТАСС в понедельник.

"Сейчас уже сделана короткая программа для Ильи Княжука и Наташи Хабибуллиной, будем работать и над произвольной, - рассказал Авербух. - Также будем работать над новой программой для Николая Колесникова. С Алексеем Николаевичем Мишиным договорились сделать произвольную программу для Матвея Ветлугина. Возможно, будет и для Лизы [Тукатмышевой]".

Ветлугину 19 лет, он является бронзовым призером финала Кубка России. Колесникову 14 лет, прошлым летом он ушел от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской. 

Теги:
Фигурное катание
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