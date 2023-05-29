Обладателем Гран-при конкурса "Ты в игре" стал проект "Лучший урок физкультуры"

В третьем сезоне конкурса участвовал 4 601 проект

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Проект Елены Ветровой "Лучший урок физкультуры" стал обладателем Гран-при третьего конкурса "Ты в игре", итоги которого были подведены в понедельник в координационном центре правительства РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В третьем сезоне конкурса принимал участие 4 601 проект. Всероссийский конкурс спортивных проектов "Ты в игре" проводится АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Министерства спорта Российской Федерации благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

"Хорошо, что у нас много инициативных людей в нашей многонациональной, многоконфессиональной России, - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин. - Проект "Ты в игре" уже стал традиционным. Рад, что люди не только предлагают инициативу, но и то, что она становится результативной. Здорово, что люди не боятся заявлять о себе, своих друзьях, партнерах. Люди, которые впервые заявили о себе в проекте, уже выступают послами этого проекта. Это уже не проект, это движение - "Ты в игре". Как никогда важно сегодня быть в команде".

Конкурс "Ты в игре" направлен на выявление и поддержку креативных спортивных инициатив, соответствующих целям федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", - популяризации массового спорта и здорового образа жизни, а также вовлечению как можно большего количества людей в регулярные занятия физической культурой и спортом.

В партнерской номинации "Наш спорт здесь" победила сеть парусных клубов для взрослых и детей от 6 лет в Сочи "Мой парус". Победителем в номинации "Масштаб" стал проект VeloRussia - российская сеть веломаршрутов, в номинации "Точка старта" - Академия пляжного волейбола BVC Санкт-Петербург, в народном голосование выиграл конный центр Тульской области, в номинации "Трансформация в спорте" - проекта Motherfit, мобильное приложение для будущих мам. Выставка "В мире спорта ЭКСПО" стала лучшей в номинации "Мой бизнес", в партнерской номинации КХЛ выиграл Всероссийский марафон дворового хоккея Удмуртской Республики, в номинации "Медиа" - канал с новостями мира художественной гимнастики Елены Крупиной из Кирова, в номинации "Дети в спорте" - "Лучший урок физкультуры", в номинации "Безграничные возможности" - "Хрустальные пазлы".