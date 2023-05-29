29 мая, 15:09
ММА

Бой-реванш Монсона и Александра Емельяненко запланирован на август

Поединок пройдет по правилам ММА

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Александр Емельяненко и Джефф Монсон планируют провести бой-реванш по правилам смешанных единоборств (ММА) в августе. Об этом ТАСС в понедельник сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

"Пришел запрос на конец августа на бой в Уфе между Александром Емельяненко и Джеффом Монсоном по правилам ММА", - сказал Хрюнов.

Емельяненко в минувшую пятницу победил блогера Евгения Ершова болевым приемом на руку.

Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российское гражданство. В феврале прошлого года Емельяненко победил Монсона по правилам кулачного боя. Бойцы также встречались в 2012 году в поединке по правилам ММА, Монсон победил удушающим приемом. 

Теги:
ММА
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